Педиатр рассказала, когда ребенку с симптомами ОРВИ необходим осмотр врача

В осенне-зимний период дети особенно часто болеют простудными заболеваниями. Нередко родители предпочитают лечить ребенка самостоятельно, не обращаясь к врачам.

Однако, отметила врач-педиатр детской городской клинической поликлиники №9 Челябинска Ольга Яковлева, есть симптомы, при наличии которых маленького пациента нужно показать врачу.

В частности, к «красным флагам», сигнализирующим о необходимости прекратить самолечение, относятся температура выше 38 °С, которая держится более трёх суток. Для детей младше трёх месяцев опасным считается уже однократный подъём до 38–39 °С. Особого внимания требуют проблемы с дыханием. Если у ребенка наблюдаются хрипы, свисты или заметное втягивание межрёберных промежутков при вдохе, требуется срочное обращение в больницу.

Насторожить должны насморк, длящийся более десяти дней, любая сыпь, сильная боль в горле, отказ от еды, жалобы на боль в ушах, вялость при отсутствии температуры, головная боль, боль при мочеиспускании. Обращение к врачам при наличии этих симптомов позволит избежать осложнений и сократит сроки болезни.