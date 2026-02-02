Эксперт ответил, вреден ли фастфуд для детей

Гастроэнтеролог исключил вред фастфуда для здоровья детей: «Это обычная еда»
Для сбалансированного питания в неделю нужно употреблять 50 разных продуктов.
Такой рекомендацией в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился заведующий гастроэнтерологии Морозовской больницы Артём Никитин.
«Фастфуд — пускай. Нельзя сказать, что это супер вредная еда. Это обычная еда, которая в рационе может присутствовать. Вообще для здорового пищеварения у ребёнка должно быть 50 разных продуктов в неделю. Кажется, что много, но возьмём оливье: картошка, морковка и так далее. В салате одном может быть восемь ингредиентов».