Как уберечь ребенка от гаджет-зависимости

Психолог Светлана Разумова рассказала, как помочь школьникам, которые всё свободное время проводят в телефонах, снова заинтересоваться реальной жизнью. По её словам, сегодня дети легко могут "залипнуть" в мире экранов, и именно взрослым важно вовремя протянуть им руку.

Специалисты отмечают: технологии всё чаще становятся для детей главными "друзьями", вытесняя живое общение, движение и эмоции. Светлана Разумова считает, что в первую очередь родителям нужно создать дома атмосферу доверия, где ребенок не боится говорить о своих чувствах, страхах и трудностях.

– Хвалите ребенка: отмечайте его успехи, пусть даже небольшие, чтобы поднять самооценку и вселить уверенность. Научите ребенка справляться со стрессом, расскажите о простых техниках расслабления, возможно, займитесь творчеством вместе. Уделяйте внимание проблемам ребенка, выслушивая и понимая его чувства, – сообщила психолог.

Также она подчеркнула, что взрослые должны начинать с себя. Когда родители сами не выпускают телефон из рук, сложно ждать от ребенка другого отношения к гаджетам. Важно понимать, что любые ограничения могут вызывать протест. Говорите с ребенком честно, объясняйте, зачем нужны правила, ищите компромиссы. Поддерживайте открытый диалог о школе, поведении и отношениях со сверстниками, советует Разумова.

В итоге гаджеты – это действительно удобно, интересно и заманчиво. Но если мы хотим, чтобы дети росли здоровыми, радостными и уверенными в себе, нужно учиться находить баланс между онлайн – и офлайн-жизнью. Суть не в строгих запретах, а в том, чтобы наполнить детство живыми эмоциями, вниманием и доверием.

Покажите ребенку, что окружающий мир может быть куда увлекательнее экрана: поддерживайте его интересы, помогайте отдыхать с пользой и создавайте дома уютную, спокойную атмосферу. Самое важное – быть рядом, слышать и участвовать в жизни детей. Тогда подростку будет проще обходиться без постоянного сидения в телефоне и расти счастливым. Об этом пишет издание Ugra-news.ru.