Что становится причиной каждой третьей травмы детей на горке

Скорость, вращение, подскоки, отсутствие тормозов: что делает ватрушки главной угрозой на зимних горках

Каждый третий случай травмирования детей на зимних горках связан с катанием на ватрушках. Отсутствие управления, высокая скорость и способность «подбрасывать» пассажира превращают популярное развлечение в источник серьезных рисков – от сотрясений мозга до повреждений внутренних органов. Врач рассказал, какие травмы встречаются чаще всего и как снизить опасность.

Ватрушки давно стали популярным атрибутом зимнего отдыха: яркие, мягкие, доступные по цене. Однако за внешней безобидностью скрывается серьезная угроза для здоровья, особенно детей. По данным Роспотребнадзора, на долю тюбинга приходится треть всех травм, полученных детьми при катании с горок. Врач-терапевт лаборатории ИНВИТРО Евгений Космынин объясняет, почему это развлечение требует особой осторожности.

Ватрушка – это устройство без управления и тормозов. Траектория движения полностью зависит от рельефа склона, а остановиться в экстренной ситуации можно только с помощью ног. При этом ватрушка легко развивает высокую скорость, неконтролируемо вращается, подпрыгивает на неровностях и может опрокинуться. Все это многократно повышает риск травмы.

Особую опасность представляют необорудованные склоны в городских парках и дворах, где по пути следования встречаются деревья, лавочки, столбы и другие катающиеся. Дополнительные риски возникают при нарушении правил использования, например, при катании вдвоем (особенно взрослого с ребенком): из-за увеличения массы резко повышается скорость разгона, а поврежденная или деформированная ватрушка может вести себя непредсказуемо.

Среди наиболее частых травм врачи выделяют черепно-мозговые повреждения – от сотрясений до ушибов мозга и переломов основания черепа. Это происходит при ударе головой о препятствие или землю во время подскока. Не менее опасны падения на копчик при высокой скорости, переломы конечностей, а также травмы внутренних органов: удар в область живота может привести к разрыву селезенки, ушибу печени или почек.

Чтобы минимизировать риски, специалисты рекомендуют: выбирать только специально оборудованные горки с безопасными склонами без препятствий и резких перепадов; кататься строго по одному человеку на ватрушке, избегая совместного спуска взрослого и ребенка; перед каждым спуском проверять ватрушку на целостность – отсутствие трещин, проколов и деформаций.