Чем опасен перевод детей на домашнее обучение

Этот метод исключает выработку навыков социального взаимодействия.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.

«Приходит ребёнок и говорит: «У меня не складываются отношения с коллективом». И родитель говорит: «Ну прекрасно, переходим на домашнее обучение, на удалёнку, не будешь ни в какую школу ходить». Родитель свою-то проблему решил, свою тревогу невротическую успокоил. А что он сделал для ребёнка? Ребёнку он фактически просто портит жизнь. У него не формируется вообще механизмы социального взаимодействия. Он не научился отстаивать себя в школе, родитель ему не помог, не взрастил в ребёнке механизмы социального регулирования, где нужно посредством каких-то взаимодействий отстаивать себя. Потом этот ребёнок по идее должен оказаться в таком ванильно-карамельном мире, где нет никакой несправедливости».

