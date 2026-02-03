Спрос на игрушки с познавательной функцией вырос

За 11 месяцев 2025 года столичные компании выпустили почти на пять процентов больше игр и игрушек, чем за январь — ноябрь 2024-го. «Вечерняя Москва» узнала, как развивается производство современных и экологичных детских игрушек в городе.

Сегодня в городе работает более 30 производств, специализирующихся на выпуске товаров для детей. При активной поддержке правительства ассортимент выпускаемой продукции постоянно расширяется. Благодаря налоговым, арендным льготам и субсидиям предприятия модернизируют оборудование, используют экологичное сырье и расширяют мощности. Современные игрушки московского производства совмещают в себе не только развлекательную, но и познавательную функцию. По словам представителя компании по производству наборов для изучения школьных предметов Юлии Галкиной, сегодня в тренде — объяснение сложных для детей вещей в доступной, игровой форме.

«Например, многим деткам тяжело даются математика, биология и геометрия. Наши наборы, разработанные для разных возрастных категорий, способны рассказать ребятам об основных правилах, фигурах, законах с помощью игровых элементов, ярких цветов и ассоциаций», — отметила она.

Один из наборов представляет собой чемоданчик эколога, с помощью которого ребенок может развернуть целую лабораторию в домашних условиях и изучить свойства воздуха, почвы с использованием специальных приборов и тестов. Важно, что все материалы для набора сделаны из безопасного сырья — дерева, биопластика.

Еще один пример нестандартного подхода к изготовлению игрушек — высокотехнологичный набор для творчества «3D Креативик». Он разработан для популяризации аддитивных технологий и ранней профориентации в сфере инжиниринга и цифрового производства. Набор включает 3D-принтер с закрытой камерой, 24 цифровые 3D-модели, экологичный пластик, инструменты для постобработки, программное обеспечение и инструкцию. По словам детского психолога Лилии Царевой, такие игрушки опытным путем помогают детям не только изучать окружающий мир, но и находить в нем себя.

«Это скорее профориентационный инструмент. Ребенок — начиная примерно с пяти лет — осознает, что он становится участником какого-то интересного процесса, может что-то создавать своими руками. Я считаю, что в этом возрасте стоит ориентироваться больше на полезные игрушки и подбирать развивающие наборы, исходя из интересов, методом проб и ошибок», — добавила эксперт.

Интерес к игрушкам столичного производства быстро растет — за последние пять лет число компаний, зарегистрировавшихся в индустрии товаров для детей, увеличилось более чем на 30 процентов. У многих детский бизнес перерастает из небольшого увлечения в декретном отпуске в полноценный производственный цикл. По словам основательницы компании по производству наборов для изготовления семейных поделок Анны Бондарь, благодаря поддержке города за последние два с половиной года ее предприятие выросло в два раза и расширило ассортимент.

«Все наши наборы создаем с педагогами и психологами, чтобы развивать креативное мышление. Перед Новым годом продали большую партию наборов для изготовления зимних поделок — многие родители потом писали, что отлично провели время на новогодних каникулах. У нас крупное предприятие, с каждым годом у нас увеличивается штат, мы запускаем новые циклы производства, — отметила она.

Также в Москве развивается производство плюшевых игрушек антистресс, сделанных из натуральных материалов. Они помогают улучшить навыки мелкой моторики и справиться с тревогой.

Анатолий Гарбузов, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы: