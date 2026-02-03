Почему ребенок берет на себя роль взрослого и как это предотвратить

В здоровых семейных отношениях ребенок всегда опирается на взрослого: обращается за советами, делится переживаниями, получает помощь. Но в некоторых ситуациях дети "примеряют" роль своих родителей, превращая беззаботное детство в работу по спасению семьи. Специалист семейного центра "Диалог" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Фируза Акопян рассказала "РГ", что такое парентификация и как ее предотвратить.

«Смену ролей между родителями и детьми называют парентификацией. В такой ситуации ребенок берет на себя обязанности, типичные для взрослого. Он готовит еду, убирает дом, успокаивает родителей, разрешает конфликты в семье», — рассказала Фируза Акопян.

Почему нарушается связь родитель — ребенок?

Чаще всего такая ситуация происходит, если родители эмоционально незрелы и пребывают в сложных психологических ситуациях: развод, семейные конфликты, профессиональные проблемы, болезнь близкого человека. Все это вынуждает детей брать на себя функции взрослых, чаще всего — это ведение хозяйства или подработка в раннем возрасте. Со временем ребенок начинает игнорировать свои нужды и эмоции ради счастья семьи.

Чем это опасно?

Ответственность "не по возрасту" негативно сказывается на психике. Страдает самооценка — ребенок считает, что он имеет ценность только тогда, когда решает какие-то проблемы или выполняет поручения взрослых. Отсутствие свободного времени и нехватка общения со сверстниками нарушают его развитие. В будущем это приводит к тому, что взрослый человек ищет партнера исключительно для заботы, а не для построения здоровых отношений. Желания других вытесняют его собственные чувства и мечты.

…Так и произошло в одной московской семье. В семейный центр обратилась москвичка Карина с тревогой за свою 16-летнюю племянницу Иру.

«Вместо прогулок с друзьями девочка занята заботой о матери и доме: готовит, стирает, гладит, следит за приемом лекарств. Ее подростковая беззаботность исчезла, и я переживала за ее будущее», — поделилась тетя.

Выходные Иры проходили в рутине домашних дел. Эмоциональная перегрузка сказалась на здоровье: у девочки значительно снизился вес. На следующей консультации присутствовали Ира и ее мать Светлана. Выяснилось, что после развода женщина погрузилась в депрессивное состояние, невольно переложив быт и ответственность за свое состояние на дочь. Специалисты предложили маме групповые занятия, которые помогают восстановить контроль над своей жизнью и индивидуальные сессии с психологом для работы с постразводными переживаниями. Девочка, в свою очередь, присоединилась к подростковому клубу, постепенно возвращаясь к обычным увлечениям сверстников. Спустя два месяца стали заметны изменения: Светлана обрела силы, чтобы баловать дочь, и вернула себе роль матери. Ира снова почувствовала себя маминой дочкой. Отношения в семье улучшились, роли восстановились.

Как избежать парентификации?

Сохраняйте иерархию в семье. Родители должны оставаться наставниками, принимать ключевые решения и нести ответственность как за себя, так и за детей. Это помогает ребенку чувствовать себя защищенным и не брать на себя лишнюю ответственность.

Обеспечьте эмоциональную поддержку ребенку. Регулярно общайтесь, спрашивайте о его чувствах, потребностях и тревогах. Это укрепляет доверие и показывает, что ребенок важен как личность.

Назначайте задачи в меру возраста. Например, уборка комнаты после игр, забота о питомце, полив цветов. Так ребенок приобщится к решению небольших бытовых вопросов без эмоциональной и физической перегрузки.

Обращайтесь за помощью к специалистам. К психологам, семейным консультантам или медиаторам, если семья сталкивается с кризисными ситуациями. Вместе с профессионалами можно решить любую проблему.

Поощряйте ребенка делиться эмоциями без страха осуждения. Это помогает ему развивать эмоциональный интеллект и не подавлять свои переживания. Делитесь своим опытом и мыслями.

Следите за собственным ментальным здоровьем. Родители должны заботиться о себе — развиваться, заниматься хобби и отдыхать. Здоровые родители во всех отношениях — лучший пример для детей.