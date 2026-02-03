Одноклассники защитили учительницу от нападения девочки с ножом

В Красноярском крае, как информирует краевой главк МВД, одноклассники защитили учительницу от нападения девочки в школе Кодинска.

© Павел Колядин/ТАСС

Одна из учениц 7 класса, по предварительным данным, попыталась нанести ранение учителю, но ей помешали одноклассники. После этого «несовершеннолетняя нанесла ранение одной из школьниц».

Ранее стало известно, что в этой школе девочка-подросток после конфликта с учителем напала с ножом на сверстницу.

Возбуждены два уголовных дела.