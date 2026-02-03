Нарколог предупредил об опасном увлечении для подростков

Тревогу в медицинском сообществе вызвала инициатива о запрете онлайн-продажи безникотиновых сигарет, предложенная председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец. Врач-нарколог Алексей Казанцев предупреждает: безобидный «дым» может стать началом серьезной зависимости.

В интервью Казанцев провел параллель между безникотиновыми сигаретами и «детским шампанским», подчеркивая их потенциальную опасность для молодежи. Он полностью поддерживает запрет, считая, что подобные продукты лишь приобщают подростков к пагубным привычкам, имитируя ритуал курения.

«Рынок и без того полон соблазнов для подростков, а добавление новых – недопустимо», – заявил нарколог в эфире «Радио 1», выразив недоумение по поводу назначения безникотиновых сигарет.

По его мнению, для взрослого курильщика такой переход может быть бесполезным, но для подростков, не имеющих зависимости, это первый шаг к ее формированию.

Казанцев настаивает на строгом контроле поставок и продаж, а в борьбе с существующей зависимостью отдает предпочтение психотерапии, считая заместительные средства малоэффективными. Ключевым фактором успеха он называет осознанное решение самого человека.