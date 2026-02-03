Психолог раскритиковал оценки за поведение

Образовательное учреждение должно в том числе учить детей отвечать за свои действия.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась кандидат психологических наук Жанна Сугак.

«Проблема не в том, как контролировать детей при помощи оценок и дневничков. Раньше не было такой электронной формы, и родители могли чего-то не видеть, ребёнок мог вырвать страничку. А сейчас так нельзя. Вопрос в том, что у ребёнка должна формироваться ответственность. Это дело и школы, и в общем-то родителей. А так эти дневнички и оценки — это перекладывание отнесенности на родителей, потому что это как вор, ворует не потому что нельзя, понимает, что это плохо, а потому что надеется, что его не поймают».

Ранее уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что вдобавок к оценкам за поведение могут ввести «журнал конфликтов» в школе, передаёт «МК». По словам омбудсмена, такие журналы будут необходимы «для общей статистики, понимания особенностей и причин возникновения конфликтов» в школе.