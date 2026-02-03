Психолог разобрал мотивы подростковой жестокости в школах

Участившиеся случаи нападений подростков на школы связаны с трудностями в реальном общении, вызванными чрезмерным увлечением онлайн-коммуникациями. Такое мнение выразил клинический психолог Владимир Крупин, комментируя недавние инциденты, включая арест подростка, готовившего атаку на школу в Омской области.

© runews24.ru

Психолог подчеркивает, что корни проблемы часто уходят в неблагоприятную семейную обстановку. Крики, ругань, зависимости родителей, игнорирование потребностей ребенка, а также неполные семьи — все это негативно сказывается на формировании личности подростка.

Современные подростки, по словам Крупина, гораздо лучше выстраивают отношения в виртуальном пространстве, чем в реальной жизни. Это приводит к недостатку глубокого общения, постоянным недопониманиям и отсутствию настоящих друзей, передает издание «Абзац».

Эксперт отмечает, что за последнее десятилетие подростки утратили умение конструктивно разрешать конфликты. Если в интернете можно безнаказанно оскорблять других, то в школе, не имея навыков урегулирования споров, подросток чувствует себя беззащитным и выбирает насилие.