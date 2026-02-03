Психолог рассказала, когда подростку требуется квалифицированная помощь

$76.9890.72

Психолог Савюк рассказала, когда подростку требуется квалифицированная помощь

RT на русском

Кандидат психологических наук, психолог Алёна Савюк рассказала, что за привычной раздражительностью подростков может скрываться депрессия или тревога.

Нервная система в юном возрасте перестраивается, и эмоциональные реакции часто выходят из-под контроля, объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

Близких должно насторожить резкое и стойкое изменение поведения: полный отказ от общения, потеря интереса к занятиям, падение успеваемости. Особенно тревожными признаками являются самоповреждения, мрачные тексты о смерти, употребление запрещённых веществ, уходы из дома.

«Подросток часто не просит помощи напрямую, но его поступки говорят сами за себя», — отметила Савюк и напомнила, что своевременная психологическая помощь позволяет стабилизировать состояние и предотвратить кризис.

Ранее главный внештатный детский психиатр Приморского края Анастасия Горохова заявила, что игромания среди подростков остаётся серьёзной проблемой.