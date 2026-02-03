Изменится ли выбор предметов на ЕГЭ в этом году

В начале февраля традиционно обсуждают выбор самых популярных предметов единого госэкзамена (ЕГЭ). В 2026 году, после выхода приказа об измененном порядке поступления от Минобрнауки, привычный список не может не измениться. Профильные и обязательные предметы, которые ввели при поступлении на целый ряд направлений, диктуют и новый порядок ЕГЭ.

© Московский Комсомолец

Карта ожиданий и планов выпускника будет перекроена, список предметов тоже потерпит изменения.О выборе самых прозорливых 11-класснисков еще в конце прошлого года рассказали в Москве. А столица всегда была витриной реформ, «опознавательным символом эпохи». Хотя те же тренды в образовании заметны по всей России.

В фаворе, несомненно, «естественно-научный блок» и точные науки. Профильная математика, информатика, химия и биология выросли в предпочтениях еще в рамках прошлой кампании, а физика показала беспрецедентный рост: в масштабах всей страны ее популярность на ЕГЭ выросла на 16%.

В предварительных подсчетах, профильная математика в Москве выросла еще на 5%, следовательно, этот усложненный вариант обязательного ЕГЭ выберут 65% и более выпускников этого года. Физика прибавила еще 6%, но, возможно, вырастет еще после публикации обновлений правил приема от Минобрнауки.

Исходя из того, что ЕГЭ по физике стал обязательным предметом для поступления на ряд инженерных специальностей по самым востребованным направлениям обучения в ведущих вузах.Популярными среди «допов», то есть дополнительных предметов на ЕГЭ, закономерно станут история, которую требуют в копилку экзаменов теперь в большинстве гуманитарных или юридических вузов/факультетов. Значит, «упадет» обществознание.

Наберет география, которую включили в список требований по ЕГЭ не только профильные, но и энергетические, технологические и другие направления. И то же самое, скорее всего, будет с литературой. С большой долей вероятности утратит свои позиции иностранный язык, особенно английский.

— Совершенно верно, — говорит эксперт в области образования Евгений Серов. — В этом году все очень сильно поменяется. Исходя из того, что решающими для абитуриентов становятся три фактора. Это и унификация предметного набора ЕГЭ для каждой укрупненной группы специальностей: нельзя заменить, например, физику на информатику, если физика основной предмет для инженерного направления.

Это и усиление «предметного ядра» для многих инженерных и естественнонаучных направлений, когда физика и химия становятся обязательными предметами, а не вариативными. И уменьшение роли «легких» в целом. Обществознание на ЕГЭ, которое было «спасательным кругом» для многих, исчезает из перечня там, где перестает быть профильным.

Я думаю, что профильную математику в этом году на ЕГЭ будут сдавать 65-70% всех выпускников старшей школы. Физику выберут до трети выпускников, 25-30%. Химия все же не дотянет до 20%, но будет около этой цифры.

Насчет истории сложно сказать, я боюсь, что немало школьников и особенно их родителей, просто не успеют переориентироваться. Но обществознание точно упадет, я предсказываю спад сразу на 10-15%. То есть останется популярным предметом по инерции, но уменьшится в 1,5 раза. И дальше будет только падать.

В любом случае «старые цифры», которые некоторые вспомнили к дате официального завершения приема заявлений на ЕГЭ, сегодня неактуальны. И все «расклады», в которых обществознание выбирают 40% и более среди выпускников, а физику — 15%, определенно ушли в прошлое.

В 2026 году физика станет одним из самых популярных и востребованных «допов» на ЕГЭ, возможно, она встанет наряду с информатикой. Усилятся история, литература, география. Покажут рост биология и химия.

И то ли еще будет, когда в ходе реформы означенные предметы перестанут быть даже дополнительными, а станут профильными дисциплинами первого и второго уровня. Обязательным при отступлении и вечным останется только «великий, могучий, правдивый и свободный» русский язык.