Чем могут быть опасны обычные игрушки для купания

Резиновые игрушки для ванной – скрытая угроза? Мнение педиатра
Внутри игрушек скапливается вода, смешиваясь с остатками мыла и частичками кожи. Это идеальная среда для размножения бактерий и грибков, образующих биопленку. При надавливании эта загрязненная вода попадает на кожу, в глаза, уши и рот ребенка, вызывая раздражения, воспаления и аллергические реакции.
Тульская служба новостей рассказывает, как обезопасить ребенка:
- Герметизация: заклейте отверстие в игрушке водостойким клеем.
- Уход: тщательно выжимайте воду после купания, храните игрушки вне ванной и регулярно очищайте раствором уксуса или в посудомоечной машине.
- Выбор: отдавайте предпочтение цельным игрушкам без отверстий.
- Бдительность: избавьтесь от игрушки, если заметили мутную жидкость, плесень или неприятный запах.
Увлажнитель воздуха также требует внимания. Застой воды создает условия для размножения микроорганизмов. Используйте дистиллированную воду, ежедневно очищайте резервуар и еженедельно проводите дезинфекцию.