Чем могут быть опасны обычные игрушки для купания

Внутри игрушек скапливается вода, смешиваясь с остатками мыла и частичками кожи. Это идеальная среда для размножения бактерий и грибков, образующих биопленку. При надавливании эта загрязненная вода попадает на кожу, в глаза, уши и рот ребенка, вызывая раздражения, воспаления и аллергические реакции.

Тульская служба новостей рассказывает, как обезопасить ребенка:

Герметизация: заклейте отверстие в игрушке водостойким клеем. Уход: тщательно выжимайте воду после купания, храните игрушки вне ванной и регулярно очищайте раствором уксуса или в посудомоечной машине. Выбор: отдавайте предпочтение цельным игрушкам без отверстий. Бдительность: избавьтесь от игрушки, если заметили мутную жидкость, плесень или неприятный запах.

Увлажнитель воздуха также требует внимания. Застой воды создает условия для размножения микроорганизмов. Используйте дистиллированную воду, ежедневно очищайте резервуар и еженедельно проводите дезинфекцию.