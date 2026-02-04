Родителям объяснили, как понять подростка в переходный возраст

Эксперт подчеркнула, что максимализм подростка — это не отклонение от нормы и не результат «неправильного воспитания», а естественная ступень возрастного развития. С точки зрения психологии подростковый период традиционно рассматривается как переходный. Что об этом нужно знать родителям?

В комментарии RuNews24.ru эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА», сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета психологии МГУ Софья Клумова пояснила, что у подростка на этом этапе меняется ведущая деятельность — учебная отходит на второй план, а на передний выходит межличностное общение со сверстниками. Подростку не сидится дома, его тянет к друзьям, он хочет находиться «в своей» компании как можно чаще, а времяпрепровождение с семьей может ощущаться навязанным.

«С точки зрения периодизации развития, подростковый возраст — это время формирования личностной идентичности. Пробы и ошибки на этом пути — часть процесса, из-за которого не стоит переживать. Стремление к категоричным оценкам, убежденность в собственной правоте, ощущение, что мир делится на черное и белое помогают подростку выстроить границы своего "я" и зацементировать собственные системы ценностей. При этом когнитивные возможности уже позволяют рассуждать абстрактно, а эмоциональная саморегуляция и жизненный опыт еще недостаточно зрелы, что усиливает радикальность взглядов».

Эксперт также отметила, что здесь важно помнить, что развитие в кризисные периоды не происходит плавно. Подросток одновременно нуждается в автономии и в опоре на взрослого, поэтому особенно остро реагирует на давление, обесценивание чувств и попытки «воззвать к рассудку». Фразы вроде «ты еще ничего не понимаешь» или апелляции к родительскому авторитету, как правило, не снижают максимализм, а лишь усиливают сопротивление.

«Подросток ещё не способен самостоятельно удерживать сложную, противоречивую картину мира, но может научиться этому в диалоге со значимым взрослым. Это тот самый конструкт (один из главных в возрастной и педагогической психологии), который Л.С. Выготский назвал "зоной ближайшего развития". Родительская задача — не зарубить максимализм на корню, а помочь ему трансформироваться: признавать значимость переживаний подростка, сохраняя при этом границы, и задавать вопросы, которые расширяют перспективу мышления, а не побуждают к прямому спору».

По мере завершения кризиса, созревания регуляторных функций и накопления социального опыта подростковая категоричность естественным образом смягчается. Софья Клумова подчеркнула, что родители, которые выдерживают этот период, не разрушая эмоционального контакта, способствуют созреванию у их ребенка умения учитывать разные точки зрения, сомневаться в абсолютной истине и нести ответственность за собственные решения. С такими подростками в дальнейшем вести беседы становится очень приятно и интересно.