В Госдуме подготовят законопроект об обязательном школьном психологе

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, которым предлагается на законодательном уровне ввести обязательную должность психолога в каждой российской школе. Об этом он сообщил ТАСС.

По словам парламентария, необходимость такой меры вызвана ростом числа ЧП с участием детей в российских школах. Он отметил, что за каждым инцидентом стоят серьезные проблемы психологического неблагополучия детей, которые школа часто не в состоянии вовремя выявить и решить.

«Учителя, выполняющие несвойственные им функции психологов и соцработников, не могут решить эту задачу в одиночку. Им нужна профессиональная поддержка, — отметил депутат. — Центральным элементом безопасности в школах должен стать школьный психолог. Для этого необходим отдельный федеральный закон "О школьном психологе", который вводит обязательную штатную единицу психолога в каждой школе с четким нормированием нагрузки. В ближайшее время законопроект о школьных психологах будет внесен мною на рассмотрение Государственной думы».

По его мнению, такой закон позволит организованно помогать детям.

«Психолог сможет системно работать с климатом в классах, вести мониторинг и быть тем специалистом, к которому ребенок сможет обратиться», — заключил вице-спикер Госдумы.

В действующем законодательстве нет нормы, обязывающей все школы иметь штатного психолога. Закон "Об образовании в Российской Федерации" допускает создание психологических и других вспомогательных служб, но не устанавливает обязательного требования к школам иметь в штате психолога. Законопроектом предлагается закрепить такую обязанность на федеральном уровне.