Как правильно ограничивать экранное время для детей и подростков

Детский психолог-педагог рассказала, как правильно дозировать экранное время для детей и подростков. По словам Дарьи Дугенцовой, подход зависит от возраста ребенка. Компьютеры и смартфоны несут определенную опасность для подрастающего поколения, но в наше время они необходимы для учебы и общения, сообщает «Общественная Служба Новостей.

© Мир24

Учащиеся младших классов еще не могут себя контролировать, поэтому им нужен надзор со стороны родителей. С подростками прямые запреты уже не сработают — необходимо договариваться, подчеркнула эксперт.

Дугенцова отметила, что детям младше пяти — семи лет лучше вообще не давать пользоваться гаджетами. Личный телефон ребенку следует приобретать не раньше, чем он пойдет в первый класс, и пользоваться им он должен под контролем взрослых. Для младших школьников рекомендуются четкие правила, ограничения и программы родительского контроля — это позволит защитить их нервную систему.

С возраста 12 — 13 лет уже требуется другой подход. Попытка просто отобрать гаджет вызовет протест. Также стоит учитывать, что с помощью телефонов подростки общаются со сверстниками, и им важно сохранить такое общение.

Об экранном времени с подросшими детьми следует договариваться. Психолог посоветовала обсудить негативное влияние гаджетов на сон, способность к концентрации внимания и настроение. Вместе с подростком следует обговорить четкие правила пользования гаджетами и последствия за их нарушения. Лучше всего, чтобы школьник сам научился контролировать свое время за экраном устройства.

Бесконтрольное сидение в телефоне грозит тем, что онлайн-общение полностью заменит реальное. Также есть риск противоправных действий в отношении ребенка со стороны интернет-знакомых, подчеркнула эксперт.

Ранее стало известно, что в Испании планируют полностью запретить социальные сети для детей младше 16 лет. Национальный инструмент для проверки возраста уже создан и проходит тестирование. Это не первая страна, где вводятся подобные меры — в конце 2025 года аналогичный запрет вступил в силу в Австралии.