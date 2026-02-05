В Госдуме не поддержали запрет соцсетей для подростков

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что инициатива запрета подросткам пользоваться социальными сетями ничего не поменяет. Соцсети могут играть не только негативную, но и позитивную роль в становлении ребенка. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва».

«Серии нападений в школах – в Уфе, Кодинске и других регионах – показывают, что проблема гораздо глубже, чем вопрос соцсетей. Запрет социальных сетей для подростков сам по себе не решит проблему насилия в школе и не сократит число таких случаев. Говорить нужно не о запретах, а о профилактике: внимании к психосоциальному состоянию детей, работе с буллингом, нормальной коммуникации в школах, поддержке со стороны взрослых», - отметила Горячева.

В частности, депутат предложила учить школьников бережной коммуникации во время занятий «Разговоры о важном». Ксения Горячева считает, что проблема кроется в позднем реагировании на проблемы. Их нужно предвидеть, потому что симптомы появляются заранее в виде конфликтов, травли, агрессии и изоляции.

По мнению депутата, соцсети далеко не для всех детей становятся источником агрессии. Для многих это площадка, где у них есть поддержка, друзья и где их слушают. Полная изоляция от соцсетей только усилит напряжение. При этом инструменты мониторинга должны работать, но не для контроля, а чтобы понять, когда ребенку нужно оказать помощь.