Эксперт объяснил, когда нужно рассказать ребенку о ВИЧ

Профилактическую работу по ВИЧ-инфекции необходимо начинать значительно раньше, чем в старших классах школы, чтобы к подростковому возрасту у детей уже сформировались правильные представления о заболевании. Такое мнение высказала ТАСС кандидат биологических наук, доцент кафедры анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности НГПУ Яна Завьялова.

В начальной школе, по словам эксперта, у ребенка формируется системное представление об иммунитете человека.

"Здесь можно рассказать о том, что есть вирус, который снижает способность организма противостоять инфекциям, о том, как он может попасть в организм и как этого не допустить, о том, что есть лекарства для ВИЧ-инфицированных людей", - пояснила она.

С 11-12 лет, подчеркнула Завьялова, необходимо формировать более глубокие знания и убеждения, снижающие риск заражения ВИЧ. Хотя обычно эту тему углубленно изучают в старших классах, начинать профилактическую работу следует значительно раньше.

"Детям важно объяснять, что в быту ВИЧ-положительные люди не представляют опасности", - добавила специалист.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области планируют ввести уроки о ВИЧ-инфекции по примеру Москвы, где уже проводят пять таких занятий. Информация об этом заболевании будет включена в различные школьные предметы.