Названы самые популярные в 2025 году имена новорожденных

Социальный фонд России опубликовал рейтинг имен, которые родители давали своим новорожденным детям в 2025 году. За год в пятерке самых популярных женских имен только одно изменение: имя Варвара сменило на пятом месте имя Виктория. В "мужском" топе на строчку поднялось имя Дмитрий, а имя Марк по итогам 2025 года опустилось на 10 место.

© Вечерняя Москва

Мальчиков чаще всего называют Михаилом (4,03%), а девочек - Софией (3,6%). За ними следуют уже ставшие классикой нового времени Александр, Артем, Ева и Анна.

Также среди самых популярных женских имен Мария и Варвара, а среди мужских - Матвей и Тимофей.

Ранее Социальный фонд рассказывал, какие самые популярные имена в стране.

Так, среди мужчин самые популярные имена Александр (8,8%), Владимир (8,9%), Сергей (8,1%), Николай (6,2%) и Виктор (4,9) Среди женщин - Татьяна (7,8%), Валентина (6,0%), Галина (6,0%), Людмила (5,4%) и Елена (5,1%).

В десятку также вошли имена Юрий, Анатолий, Михаил, Алексей, Валерий - у мужчин, а также Ольга, Наталья, Надежда, Светлана, Лидия - у женщин.