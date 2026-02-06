Эксперт рассказал, чем опасны гаджеты для детей

Проводящему много времени в интернете ребёнку становится скучно и неинтересно учиться.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась главный редактор портала «Правмир», доцент Финансового университета Анна Данилова.

«Очень многие дети, многие подростки начинают свой день с просмотра телефона, думскроллинга ленты. И таким образом у них возникает дофаминовое привыкание. Потому что в телефоне всё новое, всё интересное, неожиданное и непредсказуемое, как в казино практически. Ты крутишь эту ленту, либо что-то интересное выскочит, либо неинтересное. И мы поддерживаем в себе вот этот режим ожидания, что что-то произойдёт. Наша эмоциональная система к первому уроку, к первой паре уже абсолютно выхолощена. И так-то учиться неинтересно, и так-то скучно, а тут такой резкий контраст. Как будто ты всё утро ел какие-то шоколадки вкусные и пирожные, а потом ты садишься, тебе дают чёрный хлеб и говорят: «Вот, давай». И очень сложно при этом учиться».

Ранее генеральный директор автономной некоммерческой организации «Цифровые платформы» Арсений Щельцин призвал ограничить детям доступ в интернет.