Турэксперт Вьюшин: на отдыхе с детьми важно правильно выбрать отель

Турэксперт Юрий Вьюшин рассказал, что при выборе отеля для отдыха с детьми стоит учитывать возраст ребёнка, направление и длительность поездки.

Если ребёнок совсем маленький, важны безопасность и возможность установить в номере кроватку, а детям постарше нужно личное пространство, бассейны и игровые зоны, объяснил Юрий Вьюшин, директор по развитию отельного рынка сервиса Туту, в беседе с «Газетой.Ru».

При ограниченном бюджете или длительном пребывании стоит рассмотреть возможность размещения с кухней, особенно в поездках по Азии, где местная еда может быть специфичной, отмечает Вьюшин.

«Домашняя еда воспринимается детьми спокойнее, а самостоятельная готовка помогает заметно сократить расходы», — добавил он.

Ранее турэксперт Дмитрий Арутюнов в разговоре с НСН рассказал, что израильский курорт Эйлат на берегу Красного моря в случае введения прямых рейсов из России сможет конкурировать с Египтом и ОАЭ.