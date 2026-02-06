Выявлены самые популярные у школьников предметы для сдачи ЕГЭ

В Пензенской области 5 246 человек зарегистрировались для сдачи ЕГЭ в 2026 году. Об этом сообщила директор центра обработки информации института регионального развития Татьяна Фадеева.

«Если проанализировать выбор предметов, не говоря о русском языке (так как он является обязательным для сдачи предметом), то, как всегда, у выпускников лидирует профильная математика. На втором месте — обществознание, на третьем — информатика, на четвертом — физика, на пятом — биология. В этом году у нас заявлен один участник, который будет сдавать китайский язык. В прошлом году таких было три человека», — уточнила она.

Заявления на сдачу ЕГЭ принимались с 1 декабря до 2 февраля.

Экзаменационная кампания, как всегда, будет проводиться в три этапа: досрочный (с 20 марта по 20 апреля), основной (с 1 июня по 9 июля) и дополнительный (с 4 по 25 сентября).

Кроме того, предусмотрены так называемые президентские дни для пересдачи одного предмета — 8 и 9 июля.