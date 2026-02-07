Можно ли давать вакцину от клещевого энцефалита детям

Заведующая отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина рассказала, можно ли вакцинировать от клещевого энцефалита детей.

«Вакцинации подлежат практически здоровые люди с 4-летнего возраста. Обязательным прививкам должны быть подвергнуты те, кто постоянно или временно находится в лесу в весенне-летний период», – пояснила она РИА Новости.

Вакцинироваться от клещевого энцефалита можно уже сейчас. Клещи просыпаются в лесах весной, в апреле и активны почти до конца лета. Они являются переносчиками многих, в том числе смертельных заболеваний.