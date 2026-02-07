Психологи объяснили, как развить в ребенке талант художника

Практически все дети дошкольного возраста любят рисовать, однако со временем тяга к живописи сохраняется не у всех. Как рассказали в беседе с RT детские психологи, художественные способности развиваются не столько за счёт природного таланта, сколько благодаря поддержке взрослых и регулярным занятиям. Эксперты объяснили, как направить ребёнка на путь творчества, и рассказали, что в детских рисунках может сигнализировать о психологических проблемах, которые переживает малыш.

— Российская академия образования выступила с инициативой создания Музея детского рисунка в Москве. Почему почти все дети любят рисовать, творить, а потом эта тяга к творчеству проходит?

Психолог, научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ Юлия Токарчук:

— Для малышей творчество — такое же естественное занятие, как и игра. Через него дети выражают свои впечатления, чувства и фантазии. Рисование доставляет удовольствие и помогает познавать мир и себя, развивает мелкую моторику, внимание, память, усидчивость и образное мышление. Однако ближе к 10—12 годам на первый план выходят учёба, общение и другие занятия. Кроме того, чтобы прогрессировать в рисовании, как и в любом творчестве, нужно прикладывать усилия и осваивать более сложные техники. Не у всех детей есть возможности и поддержка взрослых для этого, поэтому многие перестают рисовать, не развивают навык.

— Считается, что рисунок для ребёнка — предшественник письма. Если малыш не любит рисовать, стоит ли волноваться?

Ю.Т.: Сам по себе отказ от творчества не повод для беспокойства. Однако важно разобраться, почему ребёнок избегает такого рода занятий, ведь очень часто за этим стоят психологические причины: страх ошибки, боязнь критики, сравнение себя с другими. В таких случаях детям особенно необходима поддержка со стороны взрослого, который объяснит, что рисование — это творческий процесс, а не соревнование за идеальный результат. Старайтесь хвалить ребёнка за старание и творческий замысел, а не за точность и правильность. Иногда отсутствие интереса связано с трудностями мелкой моторики. Тогда можно предложить альтернативы: конструкторы, пазлы, крупные мелки, пальчиковые краски. Рисование и лепка важны для подготовки руки к письму, поэтому родителям нужно помочь ребёнку найти ту форму творчества, которая будет ему интересна и комфортна.

— Психологи могут многое сказать о состоянии ребёнка по его рисункам. Есть ли какие-то маркеры, которые заставляют насторожиться?

Ю.Т.: Рисунки, как правило, отражают бессознательные переживания детей и их отношение к окружающему миру. Именно поэтому рисунки часто используются в качестве проективных методик. Безусловно, по одному только изображению нельзя делать однозначные выводы. Но существуют определённые индикаторы, на которые стоит обратить внимание родителям и специалистам. Один из них — выбор цвета. Дети дошкольного возраста в основном отдают предпочтение ярким, тёплым оттенкам, а дети постарше выбирают более спокойную и тёмную гамму. Предпочтение чёрного или коричневого цветов нередко связывают с негативным эмоциональным фоном. Напротив, одни пастельные тона без контрастов могут свидетельствовать о пассивности и подавленности. Резкая смена цветовой гаммы, например переход к преобладанию чёрного, может указывать на эмоциональные трудности. Однако здесь важно учитывать контекст и общее впечатление от рисунка. Другой показатель — нажим и характер линий. Сильный нажим и резкие штрихи могут говорить о напряжении и тревоге, а слабые, прерывистые линии — о неуверенности и стрессе. Хаотичный и размашистый характер изображения нередко отражает высокий уровень возбуждения. Но и здесь нужно соотносить рисунок с возрастными особенностями, ведь дошкольники рисуют неаккуратно из-за несформированной моторики. Значение имеют и детали. Например, отсутствие рта, рук или сильные искажения фигур на рисунках у детей старше шести—восьми лет могут быть сигналами внутренних трудностей. Важны также размер и расположение персонажей. Крошечные фигуры в углу листа могут указывать на заниженную самооценку, а чрезмерно крупные — на доминирующую роль персонажа в восприятии ребёнка. Например, когда папа на рисунке намного больше всех остальных, вероятно, его роль в семье в глазах ребёнка очень велика. Рисункам семьи вообще уделяется особое внимание. Отсутствие себя или кого-то из членов семьи, сильная дистанция или, наоборот, чрезмерная слитность фигур могут отражать эмоциональные переживания и личные границы внутри семьи. При этом крайне важно обсуждать рисунок с ребёнком. Только его объяснение позволяет правильно понять смысл изображения и избежать ошибочных интерпретаций.

— Всем родителям кажется, что их дети — будущие гении. А в реальности можно ли понять по детским рисункам, что у ребёнка есть талант и задатки, чтобы стать художником?

Ю.Т.: В дошкольном и младшем школьном возрасте качество рисунков прежде всего отражает общий уровень развития моторики и восприятия, а также то, насколько часто ребёнок практикует рисование. В изобразительном творчестве, как и в музыке или спорте, способности формируются благодаря мотивации и постоянной практике. Если ребёнок рисует с удовольствием, со временем это обязательно приведёт к развитию навыков. С поддержкой и одобрением больших успехов может добиться каждый, вовсе не обязательно быть прирождённым гением. Конечно, встречаются дети с ранними выдающимися способностями, но это редкость, и даже такие таланты нуждаются в развитии. Большинство детей проходят схожие этапы — от каракулей до более детализированных изображений к девяти—десяти годам. Главное — не нужно сравнивать работы детей с рисунками других. Гораздо важнее обратить внимание на то, получает ли ребёнок удовольствие от рисования. Именно творческая мотивация является главным залогом будущего прогресса.

— Как нужно учить детей рисовать, какие самые частые ошибки при этом совершают взрослые?

Ю.Т.: Подход взрослых к детскому творчеству должен быть бережным и гибким. Стремясь помочь, важно не отбить у ребёнка желание рисовать. Задача взрослого обеспечить малышу возможности для рисования и не мешать, позволить ему делать так, как ему хочется. Намного важнее оценивать детские рисунки методом «зелёной ручки»: находить в каждом рисунке то, что особенно удалось, и говорить об этом. Такой подход учит ребёнка замечать свои успехи и поддерживает мотивацию. Чтобы показать ребёнку, что вы цените его старания, устраивайте домашние выставки для гостей. Замечайте его прогресс. Это помогает потом ребёнку увидеть, как менялся его стиль, развивалась фантазия и совершенствовалась техника. Фотографируйте или сканируйте рисунки, чтобы сохранить их на память.

— Может ли взрослый человек чему-то поучиться у детей в плане их отношения к творчеству?

Ю.Т.: Как говорил Пабло Пикассо: «Каждый ребёнок — художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». Дети смотрят на мир свободно, без жёстких рамок и стереотипов. Они легче фантазируют и находят нестандартные решения, тогда как взрослые часто ограничены прошлым опытом и привычными схемами мышления. Ребёнок по своей природе исследователь. Он экспериментирует, пробует, не боится ошибок. Взрослым полезно напоминать себе, что творчество — это поиск, в котором важно позволять себе выходить за рамки. Именно такой «новый» взгляд нередко становится источником открытий и идей.

— Какие направления в искусстве появились благодаря подражанию детским рисункам?

Кандидат педагогических наук, учёный секретарь НИИ теории и истории изобразительных искусств при Российской академии художеств Анастасия Борискина:

— Прежде всего это примитивизм и наивное искусство, возникшие на рубеже XIX—XX веков. Им свойственны упрощение форм, лаконичность и эмоциональность. У истоков этих жанров стояли многие живописцы: французский художник Анри Руссо («Спящая цыганка», «Муза, вдохновляющая поэта»), грузинский художник-самоучка Нико Пиросмани («Белая медведица с медвежатами», «Лев и солнце»), американская художница-любительница Бабушка Мозес («Старый автомобиль», «В парке»).

— Могут ли детские рисунки (а не имитация детского стиля взрослыми) сами по себе представлять художественную ценность?