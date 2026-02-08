Психолог высказалась о важности изучения иностранного языка в школе

В российских школах уже с 1 сентября 2026 года могут сократить количество уроков, отведенных на преподавание иностранных языков. Такие планы вынашивает Минпросвещения РФ в отношении пятых – седьмых классов: в них вместо трех занятий в неделю хотят оставить только два. Психолог Родион Чепалов рассказал «ФедералПресс», почему детям важно изучать иностранные языки и чем чревато сокращение времени на этот предмет в школе:

