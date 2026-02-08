Психолог высказалась о важности изучения иностранного языка в школе

Психолог о важности изучения иностранного языка в школе: «Это мощный тренажер для мозга»
В российских школах уже с 1 сентября 2026 года могут сократить количество уроков, отведенных на преподавание иностранных языков. Такие планы вынашивает Минпросвещения РФ в отношении пятых – седьмых классов: в них вместо трех занятий в неделю хотят оставить только два. Психолог Родион Чепалов рассказал «ФедералПресс», почему детям важно изучать иностранные языки и чем чревато сокращение времени на этот предмет в школе:
«Изучение иностранных языков в школе – один из самых мощных и универсальных тренажеров для мозга. Язык – это не просто набор слов для общения с иностранцами. Это сложная когнитивная система, которая одновременно задействует память, внимание, мышление, слуховое восприятие, контроль эмоций и способность к абстракции. Когда ребенок учит иностранный язык, его мозг постоянно решает нетривиальные задачи: удерживает в рабочей памяти новые слова, сравнивает грамматические конструкции, переключается между системами, учится слышать и различать непривычные звуки. Все это напрямую стимулирует формирование новых нейронных связей и укрепляет уже существующие. С точки зрения нейропсихологии это тренировка межполушарного взаимодействия, префронтальной коры (планирование, самоконтроль) и зон, отвечающих за символическое мышление. Важно понимать, что польза здесь не сводится к практическому применению языка в будущем. Это примерно то же самое, что сказать: «Зачем ребенку спортзал, если он не станет профессиональным спортсменом?» Физическая нагрузка развивает тело в целом, а языковая нагрузка развивает мозг как систему. Навык учить язык – это навык учиться вообще. Он формирует терпение к сложному материалу, способность выдерживать фрустрацию («я не понимаю – но продолжаю»), умение работать с ошибками и неопределенностью. Отдельно стоит сказать о переносе навыков. Исследования и клиническая практика показывают, что дети, изучающие иностранные языки, легче осваивают другие сложные дисциплины: программирование, математику, музыку. Потому что везде требуется работа с абстрактными правилами, структурами, символами. Язык становится своего рода когнитивным мостом, через который потом проще входить в новые области знаний. Иностранные языки урезают: чем грозит сокращение часов на изучение предмета в школах Есть и еще один важный момент. Изучение иностранного языка помогает лучше понимать родной. Ребенок начинает осознавать, что язык – это система, а не что-то само собой разумеющееся. Улучшается чувство смысла слов, логики предложений, развивается языковая рефлексия. Это напрямую влияет на качество мышления, письменной речи и даже эмоциональной саморегуляции, потому что чем лучше человек владеет языком, тем точнее он может описывать свои переживания. С психологической точки зрения отказ от языков обедняет образовательную среду. Он лишает ребенка опыта выхода за пределы привычного, встречи с «другим» и освоения чужой логики. А именно это – основа гибкости мышления и устойчивости к изменениям. В мире, где профессии, технологии и социальные роли постоянно меняются, умение учиться сложному и новому важнее конкретного набора знаний. Поэтому изучение иностранных языков – это не про «пригодится или не пригодится». Это про развитие мозга, мышления и личности. При сокращении времени на изучение иностранного языка в школах мы фактически бьем по одному из ключевых инструментов когнитивного и психологического развития, последствия чего становятся заметны не сразу, но очень надолго».