Нужны ли родителям школьников оплачиваемые выходные

В Госдуме предлагают ввести оплачиваемые выходные для родителей школьников. Согласно инициативе, каждый работающий родитель сможет взять три дополнительных выходных дня в год для участия в школьной жизни ребенка. С таким предложением выступил вице-спикер палаты Борис Чернышов. Как это может быть реализовано, «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертом.

По словам председателя центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирины Волынец, введение трех дополнительных оплачиваемых выходных для родителей школьников — хорошая инициатива, так как она позволяет своевременно решить тревожащие вопросы.

— Случаются ситуации, когда родителю необходимо пообщаться с учителем по поводу успеваемости или поведения ребенка. Также нередко педагоги сами приглашают взрослых, чтобы обсудить проблемные моменты. А иногда ребенку важна поддержка взрослого, когда он выступает на школьных конференциях, праздниках или концертах. Но если родитель работает, сорваться в середине дня с работы невозможно. Поэтому введение такой инициативы только приветствуется и облегчит родителям жизнь, — пояснила Волынец.

Однако сотрудники должны помнить, что о желании взять внеплановый выходной нужно уведомлять заранее, предупредила эксперт:

— Родитель, который планирует взять оплачиваемый выходной, чтобы решить учебные вопросы ребенка, должен заранее сообщить об этом работодателю, чтобы вовремя была найдена замена и не пострадала производительность компании.

Желательно предупреждать о таком отгуле за неделю, чтобы успеть оптимизировать рабочие процессы.

Но без помощи государства инициативу будет сложно реализовать, уверена собеседница «ВМ».

— Если, к примеру, родитель работает на производстве со сдельной оплатой труда, то основную часть зарплаты он получает за выработанную продукцию. Но в случае внепланового выходного дня среди недели план производства не будет выполнен, а минимальную фиксированную ставку сотрудник все равно получит. Для компаний и производств, особенно небольших, это серьезные убытки. Поэтому государство должно помочь работодателю компенсировать эти дни, к примеру, через налоговые послабления или льготы, — считает эксперт.

