Эксперт указал на необходимость контроля детских соцсетей

Мониторингом должны заниматься родители и учителя.

Ребёнок может создать несколько аккаунтов и столкнуться со злоумышленниками. Таким мнением уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Раньше учителя приглядывали за соцсетями детей. Ребёнок может иметь разные аккаунты: один он показывает родителям и учителям, а второй уже для своих. Вот там как раз может таиться опасность — злоумышленники. Поэтому сильно расслабляться даже при контроле соцсетей нельзя. Дети сейчас более продвинутые, чем мы. Они знают обо всех уловках, чтобы водить взрослых за нос. Это объединение родителей и учителей с целью повышения безопасности детей. Потому что, конечно же, только с согласия родителей учителя получают данные об аккаунтах детей для того, чтобы в случае каких-то возможных подозрений можно было успеть вовремя принять меры. В противном случае у нас дети останутся опять без присмотра, и это может закончиться очень печально. Лучше лишний раз перестраховаться, чем опять упустить из виду какие-то очень важные тревожные сигналы».

Ранее стало известно, что в обязанности педагогов добавят мониторинг чатов, Telegram-каналов и аккаунтов учеников. Эксперимент по отслеживанию деструктивного контента стартовал в Татарстане.