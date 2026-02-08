Нужен ли годовалому ребенку регулярный уход за кожей?

Любой родитель подтвердит, что отправился бы на край света, чтобы сделать то, что лучше для своего ребенка, и поиск подходящего увлажняющего крема - не исключение (благо, на край света для этого идти не придется). В сети набирают популярность видео, в которых мамы делятся способами и средствами, благодаря которым избавили своих детей от прыщей и высыпаний. А в комментариях можно найти бесчисленное количество рекомендаций, советов и средств от коллег-родителей. Поэтому неудивительно, что сегодня мировой рынок средств по уходу за кожей для детей и беременных - один из самых быстрорастущих сегментов индустрии красоты.

© Just Talks

Но действительно ли социальные сети - лучшее место, где можно найти рекомендации по уходу за кожей младенцев? “Хотя родители могут быть обеспокоены появлением прыщей у детей, обычно они не требуют специального лечения, проходят сами по себе и не раздражают ребенка”, - объясняет доктор-дерматолог Тиви Марутхаппу. Например, «колыбельная шапочка» - распространенное заболевание, вызывающее шелушение кожи головы, которое может выглядеть тревожно, но не вызывает зуда или боли. И хотя нежный увлажняющий крем может помочь, обычно нет причин – если не считать эстетики – его использовать.

Однако бывают случаи, когда правильный уход за кожей необходим и даже может помочь предотвратить тяжелые кожные заболевания, такие как экзема. “Смягчающие средства рекомендуются для ежедневного ухода за сухой или шелушащейся кожей, а также для детей, у которых есть родственники, которые страдают экземой, пищевой аллергией или аллергией на пыль”, - объясняет доктор-дерматолог Амели Сегерс. Регулярный уход за кожей с рождения может быть эффективным методом профилактики экземы у детей с высоким риском развития этого заболевания, но важно выбирать увлажняющие средства, подходящие для детской кожи.

Итак, что делает детский увлажняющий крем “хорошим”? Для начала неплохо использовать такие ингредиенты, как керамиды, которые, как доказано, защищают и укрепляют кожный барьер, а также глицерин и пантенол, которые помогают уменьшить потерю воды и сохранить необходимую влагу. Однако, возможно, более важно отметить ингредиенты, которых следует избегать, ведь кожа новорожденных и младенцев отличается от кожи взрослых: кожный барьер новорожденных продолжает развиваться с возрастом – только по достижении ими двухлетнего возраста барьерные свойства их кожи приближаются к свойствам кожи взрослых. Кожа младенцев, особенно недоношенных и новорожденных, более восприимчива к раздражениям и инфекциям, а также обладает повышенной проницаемостью.

Именно по этой причине детям младше двух лет следует подходить с особой осторожностью или полностью избегать использования обычных отшелушивающих средств, таких как салициловая кислота, молочная кислота, гликолевая кислота.

Существует также проблема аллергии. Ореховых масел или масел из семян также следует избегать при уходе за детской кожей, поскольку исследования показывают, что дети могут стать к ним чувствительны, что в дальнейшем может способствовать развитию аллергии.

Наконец, помните, что лучший выбор - не обязательно самый дорогой. Сегодня существует множество средств по уходу за кожей любой ценовой категории, адаптированных к потребностям самых маленьких. Выбирайте проверенные бренды и изучайте ингредиенты. Вот несколько лучших средств по уходу за кожей для детей, одобренных дерматологами:

ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА LA ROCHE-POSAY lipikar ap+m

МАСЛО ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ LIBREDERM baby oil for newborns

ЭМУЛЬСИЯ ЛА-КРИ 0+