Специалист ответил, какие отношения должны быть между детьми и взрослыми

Об этом уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Контроль за соцсетями не исключает необходимости доверительных отношений между родителями и детьми, между учителями и детьми. Но бывает всякое, и ребёнок иногда не понимает, что кто-то затаскивает его в какую-то деструктивную деятельность либо пытается использовать для удовлетворения каких-то своих извращённых фантазий, потому что достаточно часто педофилы находят наших детей в мессенджерах, в социальных сетях. Поэтому, когда кто-то взрослый чутко и внимательно за этим приглядывает, это только благо».

Ранее Волынец указала на необходимость контроля детских соцсетей. Мониторингом должны заниматься родители и учителя, отметила она.