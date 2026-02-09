Депутат объяснил, с кем нужно консультироваться при обустройстве детской

Врачу необходимо осмотреть помещение и дать свои рекомендации.

© Freepik

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявила зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«В идеале педиатр должен выйти на дом к беременной женщине и посмотреть те условия, в которых будет жить ребёнок. Ты можешь купить самую лучшую детскую кроватку, но поставить её под окно, где сверху будет дуть. У новорождённых детей настолько несовершенна может быть терморегуляция, что температура будет повышаться от того, что кроватка стоит рядом с батареей. Вот таких нюансов много, поэтому врач-педиатр должен прийти к беременной женщине, посмотреть, где будет жить ребёнок, рассказать, как им правильно организовать пространство, ещё раз напомнить о том, что нельзя спать с ребёнком в одной постели».

Ранее Буцкая рекомендовала беременным включать в рацион содержащие йод продукты. По её словам, они влияют на развитие умственных способностей ребёнка.