Почему детям важно писать от руки

Курсивное письмо, при котором буквы соединяются в непрерывную линию, в последние годы постепенно исчезало из школьных программ во многих странах. Его вытесняли и прододжают вытеснять клавиатуры, планшеты и цифровые задания. Однако теперь интерес к этому навыку снова растет. Об этом сообщает журнал Nature, опросивший нейробиологов и специалистов по образованию ссылаясь на исследования.

Нью-Джерси стал очередным американским штатом, обязавшим школы учить детей писать курсивом в 3–5 классах. За последнее десятилетие подобные правила приняли около двух десятков штатов. При этом во Франции, Бразилии и России курсив из школьной программы не исчезал. В российских начальных классах дети по-прежнему учатся писать связными буквами с первых лет обучения.

Подписывая закон, бывший губернатор штата Фил Мерфи заявил, что курсив может давать когнитивные преимущества. Исследования показывают, что письмо от руки в целом сильнее нагружает мозг, чем набор текста.

Как почерк влияет на мозг

Нейробиолог Карин Харман Джеймс из Университета Индианы изучает почерк более двадцати лет. По ее словам, многие американские студенты уже не умеют писать курсивом, поскольку его исключили из обязательной программы в 2010 году.

В одном из экспериментов детям, которые еще не умели читать, предложили либо писать буквы от руки, либо печатать их на клавиатуре. Затем ученые провели сканирование мозга. У детей, писавших вручную, активировались области, похожие на те, что работают у взрослых во время чтения. У тех, кто только печатал, такой связи не было.

«Похоже, что сам процесс письма от руки действительно помогает детям научиться распознавать предметы. Это не слишком неожиданно, потому что мы знаем, что мелкая моторика у детей очень важна», — говорит Джеймс.

Похожие результаты получила нейробиолог Одри ван дер Меер из Норвежского университета науки и технологий. Она измеряла активность мозга детей с помощью электродов. При письме от руки усиливалась работа областей, связанных с обучением и памятью. Во время печати эти зоны были задействованы значительно слабее.

«При письме от руки формируются сложные двигательные паттерны, тогда как при печатании на клавиатуре — лишь простые движения пальцев. Сейчас учителя жалуются, что к ним приходят дети, которые едва умеют держать карандаш», — объясняет она.

Курсив или печатные буквы

Исследователь образования Вирджиния Бернингер почти тридцать лет изучала почерк. Ее работы показывают, что в первых классах полезнее учить детей печатному письму, поскольку именно таким шрифтом написаны тексты для начинающих читателей.

«Производство облегчает восприятие», — говорит она, имея в виду, что активное действие помогает лучше усваивать информацию.

Однако позже курсив может давать преимущества. По ее данным, к четвертому классу дети, освоившие курсив, пишут быстрее и делают меньше орфографических ошибок.

Канадское исследование показало другой результат. Второклассники, которые сразу учили только один стиль письма — курсив или печатный, — писали лучше, чем те, кто сначала осваивал печатный вариант, а потом переходил на курсив. У «курсивной» группы лучше развивались синтаксис и словообразование.

В то же время многие ученые считают, что убедительных доказательств превосходства какого-то одного стиля пока нет.

«Прописное письмо — сложный навык для детей, но оно может улучшать мелкую моторику и внимание», — отмечает Джеймс.

Ван дер Меер напоминает, что мозг работает по принципу «используй или потеряешь», поэтому регулярная тренировка мелкой моторики остается важной.