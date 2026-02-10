Психолог высказался о безопасности в школах

Школьная жизнь затрагивает не только вопросы образования, но отношений между учителями, детьми. К сожалению, тема буллинга из года в год не перестает быть актуальной. Почему школьники могут проявлять агрессию и отчего взрослые не всегда обращают на нее внимание? Как уберечь детей от травли и сделать подростковую среду более миролюбивой? Своим мнением на этот счет с «ФедералПресс» поделился психолог и лектор общества «Знание» Андрей Зберовский.

© РИА Новости

«Контингент учащихся бывает пестрым и разнокультурным из-за социальных, национальных и религиозных особенностей детей. Не всегда им просто общаться, может возникать взаимное непонимание и психологическое напряжение, а в классах формируются микро группы «свой-чужой». Еще один нюанс - из-за высокой статистики разводов все больше детей вырастает без отца и не умеет постоять за себя в классе или на улице, так как мамы традиционно всего боятся и не всегда могут воспитать в сыне мужской характер.

Во многих семьях всего по одному ребенку, из-за чего родители создают дома ребенку некие тепличные условия, что идет на контрасте с реальной жизнью в школьном коллективе. В результате дети не могут постоять за себя сразу, в моменте, их постепенно психологически давят и буллят, отчего накапливается скрытое психологическое напряжение. На это накладываются случаи, когда в системе образования стремятся скрывать и замалчивать проблему, чтобы не портить положительную статистику школы, а директор не получал критику сверху. Поэтому администрация школ и классные руководители стараются игнорировать даже явные конфликты в классе, предоставляя детям и их родителям напрямую выяснять отношения друг с другом (например в родительских чатах или на личных разборках), отчего градус конфликтов только растет. Да и по закону об образовании исключить даже явно опасного подростка из школы, практически невозможно. Поэтому, никто ничего и не делает и напряжение внутри классов постепенно нарастает. Дополнительно к этому, все более реалистичными становятся компьютерные игры с насилием, приучая детей с неокрепшей психикой, что это – норма. Плюс, социальные сети и интернет и сериалы просто завалены сценами насилия в подростковой среде, что вызывает желание подражать этим «реальным пацанам и пацанкам» и тем самым поднимать свою самооценку.

Ну и, конечно наркотики: наркопреступники легко поставляют различные психотипы в молодежную среду, так как криминальным организаторам нет смертной казни. В итоге, дети не умеют находить компромисс, родители всегда заняты работой и не могут контролировать тот контент, что смотрят подростки, школьные психологи часто работают формально, не вникают в ситуацию в классах. Отсюда, конфликты между школьниками.

Выход из этой проблемы один – увеличить вовлечение администрации школ и школьных психологов в разрешение конфликтов в классах, дать им соответствующие полномочия и не замалчивать ЧП. Важно также создать юридическую основу для своевременного исключения из школы и перевода их в специализированные учреждения образования действительно деструктивных школьников, как организаторов травли одноклассников.

Наконец, прекратить снимать и популяризировать сериалы про насилие в подростковой и молодежной среде. Необходимо, на мой взгляд, более жестко зачищать российский контент интернета и социальных сетей от примеров школьного насилия. Наконец, вернуться к вопросу о законодательном введении смертной казни для руководителей наркомафии и профессиональным пропагандистам идеологии криминальной жизни в молодежной среде».