В Европе начали почти повсеместно запрещать детям доступ к соцсетям

Во многих странах Европы усиливается обсуждение запрета использования социальных сетей для несовершеннолетних. Некоторые государства уже готовят соответствующие законы, а другие только рассматривают подобные меры, пишут СМИ.

© Ferra.ru

Так, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что эксперты якобы считают соцсети вредными для детей, и правительство изучает возможность введения ограничений уже в этом году. В Испании премьер-министр Педро Санчес также объявил о планах запретить доступ к соцсетям пользователям младше 16 лет, объяснив это необходимостью защитить подростков.

Похожие инициативы обсуждаются и в других странах. Во Франции нижняя палата парламента уже поддержала законопроект, который ограничивает доступ для пользователей младше 15 лет. Германия, Австрия, Ирландия, Польша, Португалия, Норвегия, Дания, Греция и Турция также рассматривают различные варианты возрастных ограничений. Кроме того, Европейский союз изучает возможность введения общих правил для всех стран-участниц.

Одним из факторов, повлиявших на активизацию обсуждения, стал недавний запрет соцсетей для подростков до 16 лет в Австралии.

Крупные технологические компании, владеющие популярными соцсетями, выступают против подобных ограничений.