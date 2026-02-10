Нейропсихолог объяснил, как отвлечь детей от компьютерных игр

Нейропсихолог и поведенческий терапевт Елена Калашникова заявили, что отвлечь детей от игр и гаджетов поможет частое общение. Это понизит в глазах ребенка статус виртуального мира, пишет NEWS.RU.

© Вести Подмосковья

«Ребенок погружается в игры, потому что они проще, веселее и комфортнее текущей реальности, где ему, возможно, сложно, тревожно и одиноко. Поэтому первое, что нужно сделать родителям, - попытаться задуматься, глубже взглянуть и проанализировать причины», - говорит нейропсихолог.

По ее словам выходом из ситуации могут стать живое общение, комфортный контакт и настоящие, а не виртуальные игры. Замкнутость ребенка в гаджетах говорит о недостатке чувства достижения, признания и независимости. Недостаток искреннего интереса и внимания со стороны родителей - одна из основных причин такого поведения.