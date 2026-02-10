Почему не стоит давать гаджеты детям до четырех лет

Длительное использование гаджетов может негативно сказаться на зрении ребенка, однако универсальных норм экранного времени не существует — важно учитывать возраст и индивидуальные особенности ребенка. Все тонкости этого вопроса в беседе с «Газета.Ru» разъяснила детский врач-офтальмолог «СМ-Клиника» для детей Гаянэ Варданян.

Как подчеркнула врач, все зависит от возраста ребенка, наличия уже существующих проблем со зрением, анатомической или наследственной предрасположенности, а также от того, о каких именно гаджетах идет речь.

«Если говорить о детях до трех лет, то использование телефонов и планшетов недопустимо. В возрасте до 3–4 лет активно формируется зрительный анализатор как единая система, и «прыгающая», динамичная картинка перед глазами может нарушить формирование зрительных центров. Это нередко проявляется повышенной возбудимостью ребенка, частым морганием, появлением агрессивности, дефицита внимания, тиков», — предупредила Варданян.

Для детей 5–7 лет при работе на близком расстоянии, по словам врача, важно придерживаться правила 20/20/20 (каждые 20 минут работы перед экраном нужно на 20 секунд смотреть на предмет, находящийся на расстоянии примерно 20 футов — это около 6 метров) и ограничивать экранное время тремя подходами в день. Детям старшего возраста количество таких подходов можно увеличивать, но не за счет увеличения общего времени использования гаджетов.

Как обратила внимание специалист, во время просмотра экрана мы начинаем моргать значительно реже. Слезная пленка истончается и прерывается, поверхность глаза пересыхает. Ребенок начинает тереть глаза, но продолжает смотреть — ведь там так интересно. Слезы становится все меньше, глаз словно «тянется» за ней: мышцы перенапрягаются, аккомодационная функция становится нестабильной, возникают спазмы, которые приводят к снижению остроты зрения и нарушениям фокусировки.

Если ребенок часто моргает, трет глаза во время просмотра, щурится, тянет уголки глаз, а при чтении, письме или раскрашивании сильно наклоняет голову, это повод обратиться к специалисту для диагностики, посоветовала детский офтальмолог.

По словам врача, в таких случаях проводится комплексное обследование: проверяется острота зрения, запас рефракции с помощью авторефрактометрии и скиаскопии как на узкий, так и на широкий зрачок, выполняется биомикроскопия переднего отрезка глаза и осмотр глазного дна. Эти исследования входят в обязательный первичный диагностический осмотр, а при выявлении нарушений назначается более углубленное обследование.

При диагностировании у ребенка близорукости (миопии) может быть рекомендовано консервативное и медикаментозное лечение, аппаратная терапия, очковая коррекция, ежедневные мягкие контактные линзы или ортокератологические ночные линзы — начиная с шести лет.

Отдельно врач остановилась на ночных линзах. По ее словам, они прошли множество исследований с 1960-х годов в США, Европе, Японии и с 2000-х годов применяются в России. Особую популярность метод получил после 2002 года, когда Американское агентство FDA одобрило использование линз с обратной геометрией в ночное время. Во время сна такие линзы изменяют конфигурацию поверхностного слоя роговицы, уплощая ее центральную зону, и этот процесс полностью обратим.