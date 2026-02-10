Педагог назвал грубую ошибку, которые совершают дети перед ЕГЭ

Преподаватель онлайн-школы Ольга Фёдорова предупредила о ключевых ошибках при подготовке к ЕГЭ во втором полугодии.

© РИА Новости

Многие зацикливаются на отработке начальных тем, пытаясь довести их до идеала, и в итоге не успевают пройти весь необходимый объём, отметила она в беседе с NEWS.ru.

«Вторая ошибка — учить теорию, вместо того чтобы решать формат ЕГЭ. Особенно часто это видно в гуманитарных предметах: кажется, что если выучить всё, то баллы придут сами», — обратила внимание Фёдорова.

Она также назвала грубой ошибкой тактику отдыха за неделю до ЕГЭ. Последние дни перед экзаменом следует использовать для мобилизации и интенсивных тренировок, чтобы существенно повысить итоговый результат, заключила педагог.

