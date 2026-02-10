Какие осложнения могут возникнуть у ребенка после простуды

Спустя несколько дней или даже недель после того, как ребенок перенес простуду, у него появляются новые жалобы: тянет ноги, болит голова, ребенок быстро устает, становится вялым или раздражительным. Такие симптомы нередко воспринимаются как последствия болезни, нехватка витаминов или просто капризы. Однако подобные жалобы могут быть сигналом постинфекционных осложнений, при которых в патологический процесс вовлекается нервная система, сосуды или соединительная ткань. Об этом «Вечерней Москве» рассказала детский невролог сети клиник «Андреевские больницы — Неболит» Наталья Горохова.

Почему симптомы появляются уже после выздоровления

По словам специалиста, инфекционные заболевания, даже протекающие относительно легко, не всегда заканчиваются в момент исчезновения температуры и насморка. В ответ на вирусы и бактерии в организме запускается воспалительная реакция, которая у детей может сохраняться дольше, чем кажется внешне. Особенно это характерно для ОРВИ, гриппа и ангины.

«Нервная система ребенка чувствительна к таким изменениям. После инфекции возможно развитие так называемого астенического синдрома — состояния, при котором отмечаются слабость, головные боли, снижение концентрации внимания, быстрая утомляемость. Боли в ногах могут быть связаны как с мышечным воспалением, так и с реакцией сосудов или суставов, особенно если инфекция имела бактериальную природу», — отметила доктор.

На какие симптомы стоит обратить внимание

Неврологи подчеркивают: настораживать должны не единичные жалобы, а их сочетание и продолжительность. Поводом для обращения к врачу должны стать:

повторяющиеся головные боли;

боли или ломота в ногах, которые усиливаются к вечеру;

выраженная слабость;

сонливость или, наоборот, беспокойство.

«Иногда родители отмечают, что ребенок хуже переносит привычные нагрузки, быстрее устает или становится менее активным, чем до болезни. Важно понимать, что такие проявления — способ организма сообщить о том, что восстановление еще не завершено», — подчеркнула невролог.

Зачем нужна ранняя диагностика

Чем раньше удается разобраться в причинах подобных состояний, тем безопаснее и быстрее проходит восстановление, заверила специалист. При обращении к врачу проводится оценка общего состояния ребенка, перенесенной инфекции и текущих жалоб. Для уточнения диагноза, как правило, назначается углубленное обследование.

Педиатр или невролог может рекомендовать биохимический анализ крови с определением маркеров воспаления. Среди них:

С-реактивный белок, который отражает активность воспалительного процесса;

ревматоидный фактор для исключения аутоиммунных реакций;

маркеры стрептококковой и стафилококковой инфекции, часто дающих осложнения после ангины;

в ряде случаев назначаются анализы на вирусы герпетической группы, включая вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус, способные вызывать затяжную слабость и длительное недомогание.

«В зависимости от клинической картины список исследований может быть расширен. Иногда требуется УЗИ суставов, электрокардиограмма или дополнительные консультации узких специалистов», — уточнила Горохова.

Почему важно не откладывать обращение к врачу

Постинфекционные осложнения хорошо поддаются коррекции при своевременной диагностике. В противном случае они могут перейти в хроническую форму, влияя на общее развитие ребенка, его выносливость и качество жизни, предостерегла доктор.

«Неврологи отмечают, что восстановление после инфекции — это процесс, который требует времени и медицинского контроля. Самолечение или ожидание «пока само пройдет» не всегда оправданы, особенно если симптомы сохраняются или нарастают. Своевременная консультация педиатра и детского невролога помогает вернуть ребенку привычное самочувствие и избежать долгосрочных последствий для здоровья», — заключила врач.

