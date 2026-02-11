Почему соцсети не помогают одиноким подросткам заводить друзей

Новое исследование, опубликованное в Computers in Human Behavior, показало, что подростки пользуются социальными сетями не одинаково. Их цифровые привычки формируются под влиянием личных особенностей и приводят к разным социальным последствиям. При этом онлайн-платформы чаще укрепляют уже существующие дружеские отношения, чем помогают одиноким подросткам заводить новые знакомства.

Старый спор о влиянии соцсетей

Психологи давно обсуждают как социальные сети влияют на подростков. Одни считают, что такие платформы позволяют поддерживать связи и тренировать социальные навыки. Другие уверены, что цифровое общение вытесняет личные встречи и ведет к изоляции.

Большинство прежних работ рассматривали усредненное поведение или ограничивались показателем экранного времени. Такой подход не учитывал, что подростки делают в сети на самом деле: листают ленты, переписываются, публикуют посты, ставят отметки «нравится» и делятся личными переживаниями.

Три года наблюдений

Команда под руководством Федерики Анджелини из Падуанского университета (Италия) решила изучить не отдельные действия, а их сочетания. Ученые также проверили, связаны ли эти цифровые привычки с психологическими мотивами подростков.

В течение 3 лет они отслеживали поведение 1211 школьников из Нидерландов в возрасте от 10 до 15 лет. Участники отвечали на опросы о том, как часто они просматривают контент, публикуют сообщения, общаются с другими и делятся личными чувствами. Параллельно оценивались такие мотивы, как страх упустить что-то важное и стремление к популярности.

Для анализа использовали метод скрытых профилей — статистический подход, который позволяет выявить группы людей со схожими моделями поведения.

Четыре типа пользователей

Исследователи выделили четыре основных профиля.

Универсальные пользователи — около 54 % участников. Они умеренно занимались всеми видами активности. Эти подростки на протяжении трех лет сохраняли дружбу среднего или высокого качества. Соцсети для них стали продолжением обычной социальной жизни.

Малоподвижные пользователи — примерно 30 %. Они редко заходили в приложения и почти не взаимодействовали с другими. В начале исследования именно у них отмечалось более низкое качество дружеских отношений. Их слабая онлайн-активность, по-видимому, отражала нехватку связей в реальной жизни.

Активные пользователи, делящиеся личным — около 8 %. Они часто рассказывали в сети о чувствах и переживаниях и предпочитали онлайн-общение личному. У этой группы чаще фиксировались симптомы тревожности и депрессии. Однако дружеские отношения у них оставались качественными, что говорит о поддерживающей роли такого общения.

Высоко эгоцентричные пользователи — около 7 %. Эти подростки активно публиковали посты о себе, но мало интересовались жизнью других. Их мотивировало желание получить внимание и статус. Это единственная группа, у которой за три года снизилось качество близких дружеских связей.

Соцсети как усилитель, а не спасение

В целом анализ показал, что цифровые платформы действуют как усилитель уже существующих социальных отношений. Подростки с крепкими связями используют их, чтобы поддерживать дружбу. Тем, у кого такие связи слабее, интернет редко помогает исправить ситуацию. Такие сведения могут помочь родителям и педагогам давать более точные рекомендации, чем простые советы сократить экранное время.