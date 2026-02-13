Что такое «синдром утенка» и чем он опасен

Если вы никогда не изменяете первому полученному опыту и убеждены в том, что «новое всегда хуже старого», у вас может быть «синдром утенка». Что это такое — в материале «Вечерней Москвы».

Что такое «синдром утенка», почему возникает и как он проявляется

«Синдром утенка» — психологический феномен, при котором человек считает самый первый освоенный им объект (программу, вещь, идею) наилучшим, а все последующие альтернативы воспринимает враждебно или пренебрежительно, даже если они объективно лучше.

Как объяснила в беседе с «ВМ» психолог Ольга Романив, «синдром утенка» — это про исключительную приоритетность первого опыта, то есть то, что вы испытали или попробовали ранее.

Первоначально своим названием феномен обязан поведению гусенка, только что вылупившегося из яйца и готового принять за мать первый увиденный объект. В результате ошибок перевода синдром переименовали в пользу утят, однако суть осталась неизменной, — рассказала эксперт.

На самом деле «синдром утенка» присущ каждому человеку, однако степень его выраженности у всех разная, отметила психолог. Люди с гибким мышлением и высокими адаптивными навыками практически не подвержены страху всего нового. Человек с консервативным характером будет проявлять «синдром утенка» максимально ярко и глубоко, отказываясь принять что-либо другое.

Как данная особенность проявляется в повседневной жизни? Примерно так: если вы однажды попробуете новый шоколад со вкусом клубники и оцените его по высшему баллу, то впоследствии будете упорно отказываться от аналогичного десерта с другой начинкой. Все потому, что в результате работы нейронных сетей и дофамина (гормона удовольствия) у человека формируется тесная связь между конкретным продуктом и полученными позитивными эмоциями, — объяснила Романив.

По ее словам, люди с «синдромом утенка» отвергают новый опыт, потому что боятся, что он приведет к стрессовому состоянию выбора и поставит в тупик:

Это тот случай, когда лучше избегать, чем убедиться в том, что шоколад с орехами может оказаться более вкусным.

В чем опасность «синдрома утенка»

По мнению психолога, «синдром утенка» нельзя назвать опасным и угрожающим в буквальном смысле слова, но он, несомненно, ухудшает качество жизни, заключая в рамки и мешая самореализации во всех аспектах. Среди последствий:

карьерный потолок и финансовые проблемы — вы отказываетесь получать новые профессиональные навыки и развиваться, а следовательно, не можете претендовать на высокий доход и рост по служебной лестнице;

проблемы в отношениях — однажды выбрав себе токсичного партнера, вы не решаетесь выйти из разрушительного союза, ошибочно полагая, что во второй раз все будет только хуже;

трудности при взаимодействии в социуме — отказ от другого опыта приводит вас к определенному «устареванию», когда сложно идти в ногу со временем и общаться наравне с остальными людьми.

«Синдром утенка» негативно сказывается на всех сферах жизни человека, а в дальнейшей перспективе способен привести к тягостному одиночеству. К сожалению, столь опасное и негативное поведение часто формируют у ребенка сами родители, — подчеркнула Романив.

Как не выработать у ребенка «синдром утенка»

любите ребенка, но без гиперопеки — если держать своих детей в плену навязчивой заботы и чрезмерного внимания, то легко создать теплое и безопасное «болотце», из которого не захочется выбираться, чтобы изучать меняющийся мир даже во взрослом возрасте;

не ограничивайте ребенка в выборе — избегайте фраз «сегодня ты наденешь желтую футболку — и точка» или «нет, тебе нельзя выбрать другую куклу, а только ту, на которую я указала», ведь такие формулировки загоняют в жесткие рамки;

побуждайте ребенка исследовать что-то новое и получать незнакомый опыт — попробовать съесть молочный пломбир с вишневым сиропом или добавить орешков, найти новый маршрут от школы до дома — это учит быть гибкими и быстрее адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.

И наконец, главное правило — не показывайте своей тревоги, если ребенок стремится к чему-то новому и предлагает отказаться от старых схем, ведь огромное значение для него имеет родительский пример. Вместе занимайтесь исследованиями неизведанной территории, потому что там может оказаться лучше, — порекомендовала психолог.

