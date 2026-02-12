Психолог указал на склонность к насилию у детей из благополучных семей

Они готовы к подобным действиям из-за того, что им «нечем заняться».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Невеев подчеркнул, что такие люди наиболее внушаемы.

«Далеко не всегда эти [нападающие на учебные заведения — прим. ГМ] люди являются жертвами буллинга. Проблемы не настолько большие, ребёнок вроде бы из благополучной даже семьи, но ему присущ нигилизм. То есть полное отрицание всяких норм, ценностей, абсолютное неприятие общества, родительского мира, мира взрослых. Вот на это делается основной упор. Гораздо больше процентов — это дети, у которых всё более-менее хорошо, которым просто до такой степени нечем заняться, что они готовы даже совершать акты насилия. Они настолько пресытились всеми теми удовольствиями, которые есть в интернете, что они становятся восприимчивы к манипулятивным приёмам, которые их подталкивают к агрессии».

Накануне СКР сообщил, что вооружённый учащийся техникума открыл стрельбу по студентам. Один человек погиб, несколько пострадали. Нападавший задержан.