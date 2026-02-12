Эксперт назвал причину нападений подростков на учебные заведения

В таких учреждениях необходимо проводить «тренировки» на случай «вооружённого нападения».

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил доцент МГПУ, руководитель магистерской программы «Обеспечение безопасности образовательной организации» Олег Зверев.

«На моей памяти такого не было, чтобы такая повторяемость ситуаций за такой короткий срок. У нас были и школы, и техникумы, и университеты, и детские сады. Это в определённой степени индикатор того, что в данных образовательных организациях детьми не занимались, а только использовали их как ресурс. У них должны были быть мероприятия по воспитанию антитеррористического сознания. Это должны быть мероприятия по тренировкам в случае вооружённого нападения. В школе должно быть ощущение безопасности. Нужна безопасная среда, благоприятная и развивающая, тогда будет баланс».

Ранее СКР сообщил о задержании одногруппника студента, устроившего стрельбу в техникуме Анапы. Он подозревается в подстрекательстве к совершению убийства и покушению на убийство.