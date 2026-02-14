В РФ разработают новый стандарт для детсадов: что нужно знать родителям
В России разработают новый стандарт для деятельности детских садов. Об этом заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
«Планируем также внести изменения во ФГОС дошкольного образования, чтобы усилить воспитательную составляющую», – сказал он в беседе с РИА Новости.
Кроме того, министерство разработает рекомендации по современному и безопасному оформлению пространств в дошкольных учреждениях, в том числе по созданию условий для детей с ограниченными возможностями развития (ОВЗ).
Кравцов также напомнил, что 2026 год объявлен Минпросвещения Годом дошкольного образования. В рамках этой инициативы планируется реализовать обширный план мероприятий. Для учета предложений от регионов будет создан организационный комитет.
Напомним, в России предложили продлить часы функционирования детских садов до восьми вечера. Авторы инициативы считают, что действующий график устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.
Ранее сообщалось, что для женщин, находящихся в декретном отпуске, планируется отмена пени и штрафов по кредитам.