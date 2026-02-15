Эксперт предложил «наказывать рублем» родителей за преступления ребенка

Сумма штрафа должна составлять от 1 до 2 миллионов.

Мера заставит взрослых уделять больше внимания воспитанию детей.

Это «более эффективно», чем «посадить ребёнка», отметила член Совета по правам человека при президенте РФ в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть такие, которые за пять тысяч [совершают преступления — прим. ГМ]. Моё личное представление, если было совершено что-то, он [подросток — прим. ГМ] несёт ответственность. Мы понимаем, что это корыстная цель, возраст подпадает уже под это. Но если его поймали и ничего не совершено, накажите родителей рублём, чтобы они занимались воспитанием. Система, когда наказывают родителей штрафами, более эффективна, чем ребёнка посадить. Любой родитель, получив штраф за то, что ребёнок ударил машину, что-то поджёг, в размере миллиона-двух, будет следить за тем, с кем переписывается его ребёнок и как он себя ведёт. Он будет с ним разговаривать, он будет ему рассказывать и с законами знакомить. Но у нас сейчас как будто бы не про это. Родители в стороне. В итоге дети оказываются за решёткой, а взрослые за это никакой ответственности не несут».

Ранее в Подмосковье подросток поджёг бензоколонки на АЗС под влиянием мошенников. 13-летний школьник совершил преступление в Электростали. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, это произошло накануне, в результате две бензоколонки полностью выгорели. Пострадавших нет.