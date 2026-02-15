Психолог предупредил об опасности «подшлепников и подзатыльников»

Это может сделать его «лёгкой добычей психопата» и сформировать мнение, что «физическое воздействие» нормально.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«История про подзатыльники и поджопники. Когда ребёнок понимает, что телесная неприкосновенность в доме — это только разговоры, когда по телевизору говорят одно, а дома кто-то дал подшлёпник, подзатыльник, сказал, что побьёт за это и за это, когда ребёнок понимает, что с ним так можно — это история про лёгкую добычу психопата. Его же мама тоже из любви поколотила, а потом что-то прекрасное сделала. У него потом этот когнитивный конфликт внутренний: оказывается, что это не про обидеть, а про телесное воздействие во благо. Когда у него складывается эта внутренняя схема, вот этот ребёнок становится первичной добычей людей, которые имеют к детям какие-то ужасные намерения».

Ранее полковник в отставке Алексей Родин предупредил о «тяготении» педофилов к детям из неблагополучных семей. Такого ребёнка проще заставить «за копеечку выполнять все прихоти».