Россияне оценили идею вернуть в школы оценки за поведение

Большинство россиян считают, что в школы нужно вернуть оценки за поведение и повысить дисциплину детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса читателей «Ленты.ру».

Как стало известно из данных опроса, в котором участвовали почти 37 тысяч человек, большинство россиян — 81 процент респондентов (29 729 опрошенных) — обеспокоены вопросами дисциплины в школе и считают, что нужно вернуть оценки за поведение в школах. Лишь 11 процентов участников опроса сочли, что ужесточать дисциплину нет нужды, так как это навредит детям, и еще восемь процентов выбрали ответ «мне все равно».

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) и эксперт в области социологии образования Даниил Александров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал результаты исследования. По его словам, результаты опроса демонстрируют, что россияне действительно переживают из-за дисциплины в школах. При этом Александров указал на определенный парадокс в отношении родителей к этой проблеме. «Они часто видят причину в плохом поведении других детей, но не своих. Поэтому, когда дело касается их собственного ребенка, они склонны вставать на защиту и оспаривать действия школы. При этом на других детей и родителей жалуются охотно», — заявил он.

Родители хотят, чтобы школа была безопасной и упорядоченной средой, где их ребенок окружен воспитанными сверстниками. Но как только замечания касаются их собственного сына или дочери, восприятие резко меняется. Даниил Александров

Александров отметил, что вопросы проблемы поведения школ крайне негативно воспринимают «статусные родители». Он привел в пример петербургскую гимназию, где, по признанию школьного психолога, стараются не сообщать родителям о проблемах с детьми, потому что они воспринимают это негативно. «Этот пример хорошо иллюстрирует сложившуюся атмосферу: всеобщее беспокойство о дисциплине сочетается с крайней болезненностью, когда критика обращена на свою семью», — заявил он.

Профессор считает, что оценки за поведение не повлияют ни на дисциплину в школах, ни на авторитет учителей, поскольку «достоинство учителей попрано всем нынешним укладом образования». Более того, Александров опасается, что жалобы недовольных оценками за поведение родителей сделают жизнь учителей еще более невыносимой. «Я постоянно сталкиваюсь с тем, как по поводу и без повода родители могут создавать проблемы школам и детским садам», — отметил он.

Как сообщалось ранее, с 2026 года в ряде российских регионов будут введены оценки за поведение в рамках пилотного проекта. Затем систему планируется распространить на все школы.