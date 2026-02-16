Психолог объяснил, как правильно рассказать детям о родах

Если ребёнок 3-4 лет спрашивает, откуда он появился, лучше подчеркнуть любовь и ответственность родителей.

«Про капусту и аиста» упоминать не стоит. Подросткам 12 лет можно добавить медицинские подробности и показать видео процесса.

Такие рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала гештальт-терапевт Ирина Смолярчук.

«Когда ребёнок спрашивает, откуда я появился, это примерно в 3-4 года. Про капусту и аиста сегодня не стоит говорить, родители все образованные. Здесь главное не уходить в медицину. Ребёнок ничего не поймёт, пойдёт в садик, и образовательный процесс не дома начинается. Пока он маленький, то про его происхождение можно рассказать элементарным образом: мы любили друг друга и взяли ответственность друг за друга. И когда у нас появилась зарплата, дом, мы захотели создать нового человека, и в мамином животе зачался ты. Не пугайтесь рассказывать, что ребёнок вышел естественным путём. Без подробностей. Про расширение таза и родовую деятельность очень полезно рассказать после 12 лет, пользуясь видеосъемками».

