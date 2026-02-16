Психолог объяснил, как надо реагировать на детские истерики

Эксперт отмечает, что дети младше пяти лет впадают в истерики, потому что не могут выразить свое недовольство словами. Крик и слезы могут вызывать страх, злость или обида. Родителям важно не отмахиваться от этого.

© runews24.ru

Детский психолог «СМ-Клиника» для детей Екатерина Масленникова заявила, что истерики у детей происходят из-за особенностей эмоционального развития, а не потому, что они намеренно не слушают родителей. В возрасте от года до четырех лет детские истерики – это неизбежный этап взросления, когда ребенок еще не выработал навыки самоконтроля.

«Причины истерик могут быть разными. Часто они связаны с эмоциональной перегрузкой: ребёнок испытывает сильные чувства — страх, злость, обиду или разочарование, но пока не умеет выражать их словами», — говорит психолог.

В беседе с life.ru Масленникова отметила, что когда ребенок не может объяснить, что именно ему не нравится, что свое недовольство он выражает через крик и слезы. И в этом же возрасте ребенок начинает считать себя самостоятельным. Поэтому любые запреты воспринимаются в штыки. И здесь ключевую роль играет поведение самих родителей. Важно признавать чувства ребенка, а не игнорировать его слезы. Порой достаточно простого объятия или лёгкого прикосновения. Но в любом случае родителям нужно терпение.

Композитор Рыбников засудил организаторов детских утренников за использование его песни.

Офтальмолог рассказал, что лазерная коррекция зрения совершенно безопасна для детей.