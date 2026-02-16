Родители против буллинга: что нужно знать каждому

Каждый родитель хотя бы раз задумывался, что его ребенок может стать жертвой травли. Это ситуация, в которой нельзя закрывать глаза и думать, что все разрешится само собой. Чаще всего — не разрешится, и будет только хуже.

Буллинг разрушает самооценку ребенка, влияет на эмоциональной и физическое состояние, оставляет серьезные шрамы на душе... Важно вовремя заметить тревожные сигналы и знать, как действовать, чтобы остановить травлю. В проблеме разбираемся вместе с психотерапевтом, детским психологом и клиническим психологом Еленой Кадышевой.

Что такое буллинг

Буллинг — это систематическое, целенаправленное и повторяющееся воздействие одного или группы детей на более слабого сверстника с целью унизить, запугать или причинить вред. Он может проявляться как психологически, так и физически, а также в цифровом пространстве.

«Буллинг отличается от обычных конфликтов тем, что в нем неравные силы. Жертва не может самостоятельно дать отпор, агрессор или группа агрессоров действуют осознанно. Часто травля включает насмешки, обзывания, бойкот, угрозы, порчу вещей или физическое насилие. Конфликты и ссоры между детьми — это эпизодические и кратковременные столкновения, возникающие спонтанно и без намерения причинить серьезный вред. В таких ситуациях силы сторон обычно равны, и дети способны самостоятельно разрешить разногласия, успокоиться и восстановить отношения. Буллинг же носит систематический и целенаправленный характер», — говорит Елена.

Как распознать, что ребенка булят в школе

Прежде всего, здесь нужно обратить внимание на поведение ребенка. Иногда может потребоваться осмотр его вещей и тела (на предмет повреждений). Главными признаками буллинга в школе являются:

Резкая смена настроения, раздражительность, замкнутость.

Частые попытки избежать школы: ребенок притворяется больным, симулирует болезни.

Ребенок избегает разговоров о школьной жизни или негативно отзывается о сверстниках и учителях.

На теле могут быть синяки, ссадины, царапины и другие повреждения без правдоподобного объяснения.

Пропажа личных вещей, порча одежды, потеря денег или техники.

Нарушение привычного пищевого поведения: отказы от еды в школе, иногда дома.

Бессонница, ночные кошмары, потеря интереса к учебе.

Отчужденность, ссоры с друзьями, снижение самооценки.

Деструктивное поведение: побеги из дома, самоповреждения.

Что делать родителям: советы психолога

«Первое и самое важное — выслушать ребенка и дать ему ощущение безопасности. Не нужно сразу задавать наводящие вопросы вроде „Кто тебя обидел?“ или „Почему ты не даешь отпор?“. Это может усилить тревожность. Начните разговор спокойно: скажите, что вы на его стороне и хотите помочь, что он не останется один на один с проблемой», — говорит психолог.

Соберите доказательства

После обсуждения с ребенком соберите доказательства. Для разговора со школой и, при необходимости, с официальными органами важно иметь подтверждения: фиксируйте порчу вещей, фото и видео повреждений, записи сообщений в мессенджерах или соцсетях, справки о травмах из медучреждений. Все это поможет вам защитить ребенка в официальных инстанциях.

Обратитесь к учителю или классному руководителю

При личной встрече спокойно изложите факты: что происходит с вашим ребенка, как часто его обижают, кто вовлечен (если это известно). Объясните, что речь идет о систематической травле, а не разовом конфликте.

«Настаивайте на принятии конкретных мер со стороны педагогов. Они ответственны за ребенка, пока он находится в школе. На это и нужно давить. Как учитель будет разбираться с буллингом — это его проблемы. Это может быть наблюдение за взаимодействием детей, предупреждение агрессора, проведение беседы с классом о недопустимости травли и т.д.», — комментирует Елена.

Сообщите администрации школы

Если действия классного руководителя не дают результата, следующий шаг — администрация школы. Обратитесь напрямую к завучу или директору. На этом уровне можно требовать официального вмешательства, например фиксирование нарушений в документах школы, привлечение психолога для работы с классом и жертвой, проведение воспитательных мероприятий с агрессором.

Подключите психолога

Подключение психолога крайне важно для психики ребенка.

«Специалист научит правильно реагировать на травлю, развивать навыки самозащиты, укреплять уверенность в себе и восстанавливать самооценку. Родители также получают рекомендации по корректному поведению: как правильно говорить с ребенком, как взаимодействовать со школой и как поддерживать эмоционально», — отмечает эксперт.

Не пытайтесь самостоятельно решать ситуацию с обидчиком или его родителями

Все встречи должны проходить только в присутствии взрослых и при официальном контроле школы. Это поможет избежать эскалации конфликта и обеспечит безопасность ребенка.

«Но это не значит, что нужно все пускать на самотек. Настаивайте на разговоре с родителями обидчика, можно даже сообщить им, что, если они не предпримут меры, вы пойдете дальше и будете бороться до конца», — сообщает Елена.

Действуйте официально

Если школа игнорирует проблему, берите все в свои руки и идите дальше. Пишите заявление в управление образованием, комиссию по делам несовершеннолетних, полицию, прокуратуру. Можно подключить телевидение, если никто не хочет решать проблему и все пытаются замять. Важно подробно описать ситуацию, приложить доказательства и требовать принять меры. При необходимости дело может дойти до суда, но чаще всего официальные меры вынуждают школу реагировать.

Создайте безопасное и поддерживающее пространство дома

Проявляйте внимание к успехам ребенка в учебе, спорте, творчестве. Помогайте развивать хобби и навыки, которые повышают самооценку. Ребенок должен видеть, что его достижения ценны, а мнение семьи — важнее мнения одноклассников. Можно попробовать отдать ребенка в спортивную секцию или на курсы самообороны.