Стало известно, что повышает риски развития тревожности у детей

Психологи Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова выявили влияние эмоционального выгорания у женщин, недавно ставших матерями, на появление у детей тревожности и других проблем с эмоциями и поведением. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы работы — научные сотрудники факультета психологии МГУ Анна Суарез и Вера Якупова — изучили связь между родительским выгоранием и поведенческими проблемами у детей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Для этого они в течение нескольких лет, начиная с первого года жизни малышей, наблюдали за психологическим состоянием 419 женщин и их детей.

«Оказалось, что родительское выгорание значимо связано со всеми областями поведенческих проблем у детей. <…> Более выраженные симптомы родительского выгорания у матери значительно увеличивали вероятность того, что у детей возникнут поведенческие и эмоциональные проблемы: тревога, трудности регуляции эмоций, страхи, подавленность, а также агрессивное поведение, трудности в отношениях с другими детьми и сложности в социальных взаимодействиях», — сообщили ТАСС в МГУ.

Выводы российских ученых впервые выделили родительское эмоциональное выгорание в качестве отдельного фактора, влияющего на развитие детей. У молодых матерей, участвовавших в исследовании, это состояние характеризовалось чувством опустошения и глубокой усталости от родительских забот, отсутствием сил на контакт с детьми и разочарованием в себе как матери.

«Риск эмоционального выгорания родителей актуален в российских условиях, где ограниченный доступ к услугам по уходу за детьми в возрасте до трех лет и сокращение поддержки расширенной семьи совпадают с высокими общественными ожиданиями интенсивного родительского воспитания. <…> Эти результаты подчеркивают необходимость в программах, направленных на выявление и поддержку семей, в которых родители испытывают высокий уровень истощения. Такая работа может иметь решающее значение как для защиты благополучия родителей, так и для раннего развития ребенка», — уточнили в вузе.

Результаты исследования опубликованы в журнале Children.